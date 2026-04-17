17 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

В Перми будут судить полицейского за смертельное ДТП и скрытие с место происшествия

В Перми перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Экс-полицейский 1983 года рождения обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места его совершения (пп. "а,б" ч. 6 ст. 264 УК РФ).

В ночь на 26 октября 2025 года фигурант двигался на автомобиле Тойота Рав-4 по дороге "Новые Ляды – Сылва". На втором километре трассы обвиняемый допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте происшествия. Еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. После автоаварии фигурант с места происшествия скрылся.

Спустя непродолжительное время фигурант был задержан следователями СК России и сотрудниками полиции. У мужчины было установлено состояние алкогольного опьянения. По уголовному делу был произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы. Проведены судебно-медицинские, автотехническая и пожарно-техническая экспертизы.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: уголовное дело, ДТП, полицейский


