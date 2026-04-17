В Екатеринбурге 20-летний водитель насмерть сбил ночного пешехода

Сегодня ночью в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Все случилось около 00.07 на ул. Зенитчиков, 98. По предварительным данным, 20-летний водитель "ВАЗ-21053" двигался в сторону ул. Предельная, когда наехал на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм потерпевший скончался на месте до прибытия "скорой". Сейчас полиция устанавливает его личность.

Отмечается, что мужчина, вероятно, переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Помимо этого, на его темной одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

Водитель имеет 2-летний стаж за рулем, привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД восемь раз, во время ДТП был трезв.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводили необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По факту ДТП проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения. Переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись в безопасности, в темное время суток обязательно использование световозвращающих элементов. Водителям необходимо быть внимательными при приближении к пешеходным переходам, соблюдать скоростной режим и проявлять повышенную бдительность вблизи пешеходных переходов.