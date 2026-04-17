17 Апреля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге две улицы перекроют до середины октября

В Екатеринбурге на несколько месяцев будет закрыто движение по двум улицам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение транспорта будет перекрыто по улицам Боевых Дружин и Октябрьской Революции. Это связано с реконструкцией магистральной тепловой сети и кольцевого водопровода.

Перекрытие участков будет проводиться в три этапа:

  • первый – по улице Октябрьской Революции;
  • второй – по улице Боевых Дружин, от Октябрьской Революции до Февральской Революции;
  • третий – на пересечении улиц Боевых Дружин и Февральской Революции.

Как уточнили в мэрии, ограничения продлятся с 1 мая по 15 октября 2026 года. Схема общественного транспорта при этом не изменится. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Челюскинцев – Маршала Жукова – проспект Ленина – Бориса Ельцина.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге до конца июля закроют движение по улице Исламова.

Теги: улицы, перекрытия, транспорт, Екатеринбург


