Ключевым хабом транспортного коридора «Север — Юг» обозначен астраханский порт Оля

Помощник Президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин побывали в морском порту Оля.

В ходе рабочей поездки Николай Патрушев подчеркнул необходимость более активной совместной работы федеральных и региональных властей, а также профильных компаний для развития российских портов на Каспии. Он отметил, что порт Оля стал ключевым хабом международного транспортного коридора «Север — Юг».

«Модернизация морского порта Оля, включая развитие его инфраструктуры, совершенствование навигационного оборудования и своевременное проведение дноуглубительных работ, позволит увеличить грузопоток из России в страны прикаспийских государств», — подчеркнул Николай Патрушев.

Он обратил внимание Росморречфлота на необходимость полноценного обеспечения ледовой проводки судов, следующих в районе Волго-каспийского канала. На встрече с руководством и собственниками терминала обсуждались вопросы модернизации, наращивания мощностей и привлечения инвестиций.

Грузооборот порта Оля по итогам 2024 года вырос на 75% — до 1 млн тонн. В порту действуют 8 причалов, зерновые и маслоперевалочные терминалы, обеспечена круглогодичная навигация.