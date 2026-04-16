Развитие МТК «Север-Юг» стало темой обсуждения на совещании в Астрахани

Астраханская область – важный транспортно-логистический узел, который занимает ключевое место в развитии международного транспортного коридора «Север-Юг». Развитие морской и портовой инфраструктуры в интересах функционирования МТК "Север-Юг" обсудили сегодня в Астраханской области помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

На совещании рассмотрели вопросы модернизации инфраструктуры морских портов Астрахань, Оля, включая строительство новых терминальных комплексов. С целью увеличения грузопотока по судоходным маршрутам на Каспии, ускорения сроков доставки грузов и развития мультимодальных перевозок предложено обратить внимание на интеграцию транскаспийского маршрута с внутренними водными путями.

Отдельный акцент сделан на цифровизации и упрощении таможенных и логистических процедур, устранении лимитирующих участков на реках, а также на строительстве новых судов.

По словам Николая Патрушева, в условиях меняющейся геополитической обстановки и переориентации внешнеторговых потоков коридор является альтернативой морским путям, контролируемым западными странами, способен обеспечить связь России с дружественными странами, повысить устойчивость глобальной торговли.

«Повышению транзитного потенциала коридора «Север-Юг» будут также способствовать расширение торгово-экономических связей со странами Юго-Восточной Азии, рынок которых растет стремительными темпами, а также с государствами Восточной Африки, которые нуждаются в наших товарах и сырье, прежде всего зерне и удобрениях», - указал Николай Патрушев.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что объем грузоперевозок по коридору в 2025 году составил более 21 млн тонн, увеличившись на 39% за последние 5 лет.

«Прошу дать поручение по вопросу реконструкции Волго-Каспийского морского судоходного канала с увеличением его протяжённости со 188 до 208 км, – обратился губернатор к главе Морколлегии. – Уверен, что сегодняшнее совещание станет основой для дальнейшей практической работы и принятия необходимых решений. Речь идёт не только о развитии региона, но и об усилении позиций нашей страны в этом стратегическом направлении».