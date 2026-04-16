Кац заявил о поражении всех стратегических целей в Иране

Все стратегические цели и возможности Ирана ликвидированы в ходе ударов со стороны Израиля и Америки. Об этом во время выступления в министерстве в Тель-Авиве сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

При этом, он добавил: "Если потребуется, мы вернемся с сделаем это снова".

По словам Каца, Иран стоит на "историческом перепутье" и должен сделать выбор - ступить "в пропасть" или, как предлагает США, идти к стабильности и восстановлению, отказавшись от "террора и ядерного оружия".