В Екатеринбурге построят фабрику микрочипов

Екатеринбургская компания "АконсТранс" займется строительством фабрики микрочипов "Карат" в столице Урала. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Проектированием, а в дальнейшем строительством здания будет заниматься компания "АконсТранс". Она определена в результате конкурентной процедуры и по условиям контракта должна закончить строительство к концу 2027 года. После создания и запуска фабрики "Карат" сформируется кластер, который в перспективе значительно усилит возможности российской электронной промышленности", - написал глава региона.

С "АконсТранс" за контракт стоимостью 2,3 млрд рублей боролась московская компания "Комплексный Инжиниринг", однако ее отклонили из-за несоответствия требованиям закупочной документации, например, отсутствие согласия на обработку персональных данных. Помимо этого, выбранный подрядчик снизил стоимость контракта, предложив осуществить работы на 60 млн дешевле - за 2 млрд 314 млн вместо 2 млрд 374 млн.

Напомним, что в начале февраля Андрея Мисюру сместили с поста директора "Корпорации развития Среднего Урала" - акционера АО "Управляющая компания экосистемы" Космос". Его отставка произошла на фоне известия о переносе сроков сдачи в эксплуатацию фабрики микрочипов "Карат" с конца 2026 года на конец 2027 года. Должность гендиректора отдали Денису Гарбузову.

Сам же проект в феврале остался без подрядчика. Конкурентная закупка была признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке были отклонены.