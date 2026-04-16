Власти Екатеринбурга определились, как осужденные могут помочь развитию города
Власти Екатеринбурга определились со списком сфер отработки наказаний для осужденных, которые помогли бы с развитием города. Согласно подписанному постановлению, речь идет о тех, кто получил административное наказание в виде обязательных работ.
Осужденных будут направлять на:
- благоустройство и озеленение территорий;
- уборку улиц, газонов и придомовых территорий, служебных и производственных помещений;
- подсобные работы при ремонте дорог;
- общестроительные работы и косметический ремонт зданий жилого фонда и социально-культурных объектов;
- уход за мемориалами, обелисками и памятниками военной истории, кладбищами и захоронениями;
- подсобные и погрузочно-разгрузочные работы;
- земляные работы;
- сезонные сельскохозяйственные и мелиоративные работы, заготовка сельхозпродукции;
- неквалифицированные работы.
В списке также перечислена 31 организация, которые могут принять правонарушителей на отработку. Среди них: администрации Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Чкаловского районов, "Гортранс", ДЭУ, парки и другие муниципальные учреждения, а также заводы, комбинаты, предприятия, строительные и управляющие компании.