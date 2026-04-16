Власти Екатеринбурга определились, как осужденные могут помочь развитию города

Власти Екатеринбурга определились со списком сфер отработки наказаний для осужденных, которые помогли бы с развитием города. Согласно подписанному постановлению, речь идет о тех, кто получил административное наказание в виде обязательных работ.

Осужденных будут направлять на:

благоустройство и озеленение территорий;

уборку улиц, газонов и придомовых территорий, служебных и производственных помещений;

подсобные работы при ремонте дорог;

общестроительные работы и косметический ремонт зданий жилого фонда и социально-культурных объектов;

уход за мемориалами, обелисками и памятниками военной истории, кладбищами и захоронениями;

подсобные и погрузочно-разгрузочные работы;

земляные работы;

сезонные сельскохозяйственные и мелиоративные работы, заготовка сельхозпродукции;

неквалифицированные работы.

В списке также перечислена 31 организация, которые могут принять правонарушителей на отработку. Среди них: администрации Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Чкаловского районов, "Гортранс", ДЭУ, парки и другие муниципальные учреждения, а также заводы, комбинаты, предприятия, строительные и управляющие компании.