Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Правительство спишет 16 регионам долги на 31 млрд рублей

Российское правительство поможет 16 регионам страны уменьшить задолженность по бюджетным кредитам на 31 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Он пояснил, что власти продолжают укреплять бюджеты тех территорий, которые запускают важные стройки и создают выгодные условия для инвесторов. Для таких активных участников государство предусмотрело списание двух третей долга, пишет ТАСС.

В этот раз поддержку получат Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, а также Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области.

Михаил Мишустин отметил, что эти регионы уже потратили значительные суммы на полезные дела: обновили общественный транспорт, отремонтировали системы ЖКХ и выполнили мастер-планы городов. Также местные власти направили деньги на развитие промышленности и решение других важных задач. Премьер подчеркнул, что списание долгов освободит регионам крупные суммы. Теперь губернаторы смогут направить эти ресурсы на дальнейший подъем экономики и улучшение жизни людей. Правительство рассчитывает, что такая мера даст дополнительный стимул для развития территорий и привлечения новых капиталов в регионы.

Ранее Правительство России выделило 10 млрд рублей 84 регионам на цифровизацию медицины. По распоряжению Михаила Мишустина эти средства направят на объединение информационных систем больниц, внедрение электронного документооборота и технологий искусственного интеллекта.

Теги: Мишустин, правительство, долги


