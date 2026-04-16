В Екатеринбурге до конца июля закроют движение по улице Исламова

С 23 апреля по 1 августа в Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Исламова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На месте специалисты ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" будут проводить работы по строительству улицы Юрия Исламова. В этот период схема движения автобусов по путепроводу Металлургов также будет изменена:

маршрут № 06 в направлении остановки "Институт связи" будет следовать через пункты: Малогородская (Карасьеозерский – 2) – Новомосковский тракт – ТЦ Мега – Металлургов (разворот у ЖК Новый ВИЗ) – дублер улицы Металлургов – Викулова – Крауля;

маршруты №№ 49 и 84 от остановочного пункта "СТЦ МЕГА" станут следовать по улицам: Металлургов – дублер улицы Металлургов – далее по маршруту.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать пути передвижения. С этим может помочь информационная карта города, на которой отображены все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.