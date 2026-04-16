БПЛА атаковали нефтяной танкер у берегов Кубани

Украинские беспилотники атаковали нефтяной танкер у берегов Краснодарского края, сообщает Следственный комитет РФ.

Судно следовало под флагом Либерии. Его капитан – гражданин Турции – получил ранения, он госпитализирован.

Напомним, Краснодарский край ночью в очередной раз подвергся массовой атаке украинских БПЛА. Два человека погибли. Обломки БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. В Туапсинском округе ввели режим ЧС.

Следователи осмотрели места падения обломков. Назначена взрывотехническая судебная экспертиза. Возбуждено уголовное дело о теракте.