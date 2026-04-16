Зарплаты врачей станут прозрачнее: правительство вводит единый стандарт оплаты труда

Российское правительство вместе с работодателями и профсоюзами подготовило новые рекомендации по оплате труда в медицине. Теперь оклад медицинского работника должен составлять ровно половину от всей его зарплаты. При этом власти не включают в этот расчет компенсационные выплаты. Как сообщает агентство РИА Новости, чиновники поставили условие: после всех изменений доход медиков не должен упасть ниже уровня прошлого года.

Авторы инициативы также позаботились о тех, кто работает во вредных или опасных условиях. Таким сотрудникам больницы обязаны доплачивать минимум четыре процента от обычного оклада. Эти правила гарантируют дополнительную поддержку врачам и медсестрам, которые ежедневно рискуют здоровьем на рабочем месте.

С помощью новой системы власти планируют удержать опытных врачей в государственных клиниках и привлечь в медицину молодежь. Правительство рассчитывает, что понятные правила начисления денег поднимут престиж профессии. Кроме того, единый подход поможет убрать резкую разницу в зарплатах медиков внутри одного региона, сделав выплаты более честными и прозрачными.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил правительству поднять МРОТ до 60 тысяч рублей, что более чем в два раза превышает запланированный на 2026 год уровень.