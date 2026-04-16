Главной темой форума TechnoBuild в Екатеринбурге станет "Дом будущего"

Главной темой XIII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild станет "Дом будущего". Согласно решению стартового оргкомитета форума, он пройдет с 29 сентября по 2 октября.

"Дом будущего – это не про футуристичные концепции, а про реальные технологии: ТИМ-моделирование, префабрикация, энергоэффективное строительство, умное ЖКХ, цифровые двойники зданий и городов, которые уже завтра станут стандартом для развития отрасли", – рассказала руководитель рабочей группы 100+ TechnoBuild Вера Белоус.

Традиционно форум пройдет в "Екатеринбург-ЭКСПО". Подготовительные работы уже стартовали, поскольку именно на этой площадке за две недели до конгресса пройдет Международный фестиваль молодежи. Форумная часть включает в себя более 200 лекций в 15 залах. Также гостей ждут выставочные экспозиции. В торжественной программе 100+ TechnoBuild запланировано вручение премии 100+ Awards. Прием заявок в 21 номинации продолжается до 24 мая, награждение пройдет 30 сентября.

"Результаты прошлого года задают высокую планку. Форум посетили более 35 тысяч участников, прибыли 72 делегации. Отмечу высокий уровень организации, насыщенную деловую программу и практическую значимость итогов обсуждений", – сказал первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин.