Московская биржа запустит торги биткоином и криптовалютой в 2027 году

Московская биржа полностью подготовит свои технологии для работы с криптовалютой к концу 2026 года. Об этом сообщил глава наблюдательного совета площадки Сергей Швецов во время Биржевого форума, сообщает РБК. Он рассчитывает, что биржа начнет проводить операции сразу после того, как в начале 2027 года заработает новый закон. Швецов пояснил, что площадка ориентируется на российских инвесторов, которые покупают биткоин ради прибыли, а не для оплаты покупок.

Центробанк также ждет появления первых легальных сделок с цифровыми монетами уже во второй половине 2026 года. Депутаты внесли законопроект о регулировании этого рынка в Госдуму еще 1 апреля. Если документ примут, основные правила начнут действовать с июля 2026 года, а через год в России появятся официальные криптобиржи, обменники и хранилища. При этом закон полностью запретит использовать криптовалюту как деньги для оплаты товаров или услуг.

Для обычных людей введут лимиты: неквалифицированные инвесторы смогут покупать только самые надежные валюты из списка ЦБ и тратить на них не более 300 тысяч рублей в год. Профессионалы (квалифицированные инвесторы) смогут вкладывать любые суммы без ограничений. Всем участникам рынка придется пройти обязательный тест на знание рисков. Компании, которые захотят менять или хранить крипту, должны будут получить лицензию и выполнять строгие требования Минфина и Центробанка.

Новые правила коснутся и майнеров. Компании и предприниматели смогут добывать цифровую валюту только после включения в реестр налоговой службы. Обычным гражданам разрешат майнить без регистрации, если они не будут тратить слишком много электроэнергии. Все добытчики активов обязаны отчитываться о своих доходах перед налоговой. Чтобы контролировать рынок, власти также введут административную и уголовную ответственность за нарушения, которая заработает с июля 2027 года.

Сообщалось, что россияне и отечественные компании с 1 июля будут обязаны уведомлять налоговую об открытии или закрытии криптокошельков на зарубежных сервисах в течение месяца. Помимо регистрации, владельцам придется отчитываться в ФНС о каждой операции с цифровой валютой через иностранные адреса, хотя точный порядок отчетов правительство утвердит позже.