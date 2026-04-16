Дугин рассказал о религиозной подоплеке действий Трампа

Странные действия президента США Дональда Трампа в Иране во многом можно объяснить его религиозными взглядами. Об этом рассказал философ Александр Дугин.

Он обратил внимание на картинку, которую опубликовал Трамп, где он в образе целителя, а над ним, наряду с солдатами, фигура, напоминающая демона. Некоторые вспомнили, что во время присяги Трамп не положил руку на Библию. А его окружение - это представители очень специфического направления.

"Это протестантский фундаментализм - диспенсационализм. Они верят, что цель Америки - полностью следовать за иудеями и реализовывать интересы израильского государства. В основе этого толкования лежит представление об избранности нехристианских евреев. Традиционные представители христианства, которые были вокруг Трама, с ужасом от этого отшатнулись. То, с чем мы имеем дело в так называемом христианством окружении Трампа, - это полная катастрофа. Диспенсационалистская секта захватила власть над кабинетом Трампа", - рассказал Дугин на радио "Спутник".

Диспенсационализм - это течение в протестантизме, впервые сформулированное ирландским священником Джоном Нельсоном Дарби в XIX веке.

В США Трампа обвиняют его в том, что он стал марионеткой премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, а Израиль при нем приобрел слишком большое влияние на внешнюю политику Вашингтона, втянув в ненужную США войну ради своих интересов.