"Россети Урал" приступили к ремонтной кампании для подготовки к новому отопительному сезону

В компании "Россети Урал" подвели итоги осенне-зимнего периода (ОЗП) 2025-2026 годов и уже приступили к выполнению новой ремонтной кампании. Она направлена на подготовку электросетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону 2026-2027 годов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Россети Урал", по итогам ОЗП 2025-2026 годов показатель SAIDI (средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии) составил 0,23 часа, что ниже на 35% по сравнению с прошлым отопительным сезоном. Показатель SAIFI (средняя частота прекращений передачи электроэнергии) также улучшен на 11%: 0,2 технологических нарушений на 1 тысячу условных единиц оборудования.

В 2026 году общий объем финансирования программы технического обслуживания и ремонтов энергообъектов в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае превысит 7,8 млрд рублей. В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону энергетики выполнят комплексный ремонт 38 подстанций напряжением 35-110 кВ. Также специалисты компании обновят порядка 900 трансформаторных подстанций, проведут капитальный ремонт более 4 тысяч километров линий электропередачи (ЛЭП) различного уровня напряжения.

Мероприятия позволят повысить пропускную способность сетей и устойчивость энергообъектов к максимальным нагрузкам в осенне-зимний период. Для минимизации рисков технологических нарушений, связанных с падением деревьев на ЛЭП, энергетики выполнят расчистку около 10 тысяч гектаров трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.

План работ сформирован с учетом необходимости обеспечения высокой надежности электроснабжения потребителей как в крупных городах, так и в удаленных населенных пунктах на всей территории присутствия компании. Особое внимание энергетики уделяют активно застраивающимся пригородным территориям, где в период низких температур фиксируется сверхнормативная нагрузка на электросетевое оборудование. Например, для повышения надежности электроснабжения жителей пригородных населенных пунктов Свердловской области энергетики построят подстанцию 35 кВ "Малинки" в Сысертском муниципальном округе, выполнят усиление сети 10 кВ в Белоярском муниципальном округе.

Всю необходимую информацию о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонтных работ можно получить по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный). Для звонка с мобильных устройств клиенты могут воспользоваться коротким номером 220. Услуга доступна на сетях мобильных операторов связи МегаФон, МТС, Билайн, Т2.

На сайте электросетевой компании работает интернет-приемная. Кроме этого, информация о введениях ограничений электроснабжения потребителей дополнительно размещается на сайте компании "Россети Урал". Здесь же функционирует сервис передачи информации об отключениях электроэнергии для клиентов. Заполнив простую форму всегда можно направить сообщение энергетикам о сложившейся проблеме.