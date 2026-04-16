Российские ученые создали вакцину от лихорадки Денге

Специалисты Федерального медико-биологического агентства закончили разработку вакцины против лихорадки Денге. Теперь ученые приступают к клиническим исследованиям, чтобы проверить, как препарат работает на людях. Об этом важном событии рассказала ТАСС руководитель ведомства Вероника Скворцова.

Глава ФМБА поделилась новостью во время большого итогового заседания коллегии агентства. Скворцова подтвердила, что научный коллектив уже подготовил вакцину, и теперь медики начинают детально изучать ее эффективность и безопасность. Если испытания пройдут успешно, у России появится собственное средство защиты от этой опасной тропической инфекции.

Ранее правительство России сообщило, что планирует зарегистрировать пять новых лекарств. После осмотра выставки медицинских достижений она выразила надежду, что препараты успешно пройдут все проверки и быстро поступят в аптеки и больницы.