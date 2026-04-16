Российская медицина пополнится пятью новыми лекарствами в 2026 году

Российские власти планируют официально зарегистрировать пять новых лекарственных препаратов в 2026 году. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Вице-премьер выступила на итоговом заседании коллегии ФМБА России, где сначала осмотрела выставку современных медицинских достижений, а затем поделилась планами кабмина.

Голикова выразила надежду, что все проверки пройдут успешно и новые медикаменты быстро попадут в больницы и аптеки. По данным агентства ТАСС, правительство рассчитывает на скорое внедрение этих препаратов в ежедневную работу врачей. Вице-премьер уверена, что новые лекарства помогут медикам эффективнее лечить пациентов и развивать российскую медицину.

Ранее компания Biocad открыла в ОЭЗ "Нойдорф" современный биобанк для хранения биоматериалов, собранных во время клинических тестов. Благодаря этой площадке ученые смогут быстрее разрабатывать новые лекарства, изучая ткани и жидкости пациентов при температуре до -196 градусов.