Коммунальная и энергетическая инфраструктура Тюменской области готова к возможному паводку, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Объекты жизнеобеспечения, расположенные в пойменной части реки Туры, осмотрели директор департамента ЖКХ Семен Тегенцев совместно с заместителем главы Тюмени Александром Ильиным.

Специалисты не обнаружили рисков подтопления на станции первого подъема Метелевских водоочистных сооружений. Она защищена валом высотой более 11,5 метров. Также оценили защищенность трансформаторной подстанции и питающих центров в районах Метелево, Березняки и Казарово. Они размещены на высоких отметках или ограждены насыпью.

"Мы знаем каждый объект, который на сегодня может быть подвержен затоплению. Предприняты необходимые меры для того, чтобы минимизировать последствия. В круглосуточном режиме работает региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения", - подчеркнул Семен Тегенцев.

Специалисты ежедневно мониторят уровень и динамику подъема воды в реках региона. На контроле департамента - объекты ЖКХ и энергетики юго-восточной части Тюменской области, где в прошлые периоды фиксировали рекордный уровень паводка. На текущий момент ситуация контролируемая, рисков возникновения нештатных ситуаций нет, отметили в ведомстве.