Большинство россиян поддержали бы введение ограничений на соцсети для детей

83% россиян поддержали бы введение в России ограничений на показ детям нежелательного контента и верификацию возраста в соцсетях, следует из опроса ВЦИОМ.

57% опрошенных считают, что цифровая среда влияет на детей и подростков в равной степени положительно и отрицательно. 10% уверены, что они оказывают скорее положительное влияние, 30% - скорее отрицательное.

По мнению 63% респондентов, основную ответственность за безопасность детей и подростков в интернете должны нести родители и семья. 13% опрошенных назвали государство. Еще 9% считают, что это должны делать интернет-платформы и IT-компании, 2% - школы и систему образования.

В случае установки запрета большинство россиян разрешили бы подросткам самостоятельно пользоваться соцсетями с 16–18 лет. Так ответили 43% опрошенных. Еще 38% сказали, что ограничения были бы целесообразны до 13–15 лет. Еще 28% указали возраст 12 лет.

В Госдуме ранее заявляли, что поднимут вопрос возрастных ограничений для доступа в социальные сети. Депутаты сообщали, что внимательно наблюдают за нововведениями других стран в этой области.