Эльвира Набиуллина назвала условия для снижения ставок по кредитам

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила на форуме Московской биржи и честно ответила на главные экономические вопросы. Она разобрала ситуацию с ценами, нехватку сотрудников в компаниях и доступность банковских займов, пишет "РГ".

Глава регулятора сразу предупредила: ждать дешевых кредитов при быстром росте цен бессмысленно. Высокая инфляция всегда тянет за собой высокие ставки в банках. По словам Набиуллиной, только низкая инфляция сделает деньги доступными для бизнеса и людей, а мечтать о других сценариях просто наивно.

Также Набиуллина отметила уникальный момент в истории страны: российская экономика впервые столкнулась с таким серьезным дефицитом кадров. Сейчас безработица упала до рекордных 2,2%, и власти с бизнесом учатся жить в этой новой реальности. Центробанк рассчитывает, что в таких условиях люди сами начнут переходить из слабых компаний в эффективные сектора, где платят больше и работают лучше.

Отдельно глава ЦБ прошлась по инвестициям и льготам. Она заметила, что богатые россияне пока боятся вкладывать в биржу и предпочитают контролировать свои проекты лично. Чтобы они принесли деньги на рынок, государство должно гарантировать "железобетонную" защиту их прав. При этом Набиуллина раскритиковала обилие льготных кредитов с господдержкой. Она считает, что такие программы буквально "убивают" рынок, ведь компаниям проще взять субсидию, чем выпускать акции на бирже.

В завершение председатель Центробанка пообещала, что регулятор постарается закончить пятилетний период высокой инфляции уже в этом году. ЦБ планирует вернуть рост цен к отметке 4%, но собирается делать это аккуратно, без лишних потрясений. При этом ведомство постоянно координирует свои шаги с правительством, так как бюджетные расходы в стране все еще остаются высокими.

Ранее Владимир Путин сообщил о спаде российской экономики: за первые два месяца года ВВП сократился на 1,8%. Президент выразил тревогу, так как показатели падают второй период подряд из-за проблем в ключевых отраслях.