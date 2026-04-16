На УВЗ назвали фейком сокращение персонала и мобилизацию на заводе

16 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На УВЗ назвали фейком сокращение персонала и мобилизацию на заводе

На "Уралвагонзаводе" назвали фейком сообщение о грядущем сокращении персонала и мобилизации на предприятии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, сегодня утром в соцсетях и мессенджерах появился некий документ, внешне напоминающий служебное письмо. В нем утверждалось о якобы сокращении персонала на 60% и проведении мобилизационных мероприятий на "Уралвагонзаводе".

Как отметили на предприятии, на самом деле это не соответствует действительности. Сотрудники завода оперативно выявили признаки подделки: неверный бланк, некорректные инициалы и подпись, а также регистрационные номера письма не соответствуют внутреннему документообороту. Там подчеркнули, что "Уралвагонзавод" работает в штатном режиме.

"Все заявления о сокращениях являются ложными и, по всей видимости, направлены на дестабилизацию обстановки в год 90-летия завода. Ни о каких сокращениях на "Уралвагонзаводе" речи нет. Набор персонала ведется постоянно, в том числе с обучением. Вагоны и танки стране нужны всегда", - заявили в пресс-службе предприятия.

Напомним, на прошлой неделе в Сети распространялся фейк об объявлении военной тревоги в Екатеринбурге. А уже на этой неделе была запущена новая дезинформация – о проверке у водителей региона наличие VPN на телефонах.

Теги: завод, сокращения, мобилизация, УВЗ, фейк, письмо


