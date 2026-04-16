На УВЗ назвали фейком сокращение персонала и мобилизацию на заводе

На "Уралвагонзаводе" назвали фейком сообщение о грядущем сокращении персонала и мобилизации на предприятии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, сегодня утром в соцсетях и мессенджерах появился некий документ, внешне напоминающий служебное письмо. В нем утверждалось о якобы сокращении персонала на 60% и проведении мобилизационных мероприятий на "Уралвагонзаводе".

Как отметили на предприятии, на самом деле это не соответствует действительности. Сотрудники завода оперативно выявили признаки подделки: неверный бланк, некорректные инициалы и подпись, а также регистрационные номера письма не соответствуют внутреннему документообороту. Там подчеркнули, что "Уралвагонзавод" работает в штатном режиме.

"Все заявления о сокращениях являются ложными и, по всей видимости, направлены на дестабилизацию обстановки в год 90-летия завода. Ни о каких сокращениях на "Уралвагонзаводе" речи нет. Набор персонала ведется постоянно, в том числе с обучением. Вагоны и танки стране нужны всегда", - заявили в пресс-службе предприятия.

Напомним, на прошлой неделе в Сети распространялся фейк об объявлении военной тревоги в Екатеринбурге. А уже на этой неделе была запущена новая дезинформация – о проверке у водителей региона наличие VPN на телефонах.