16 Апреля 2026
Экономика Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук проинспектировал начало работ по ремонту дорожного полотна на развязке в первом микрорайоне Хабаровска

Ход работ на путепроводной развязке на улице Юности - проспект 60-летия Октября, которую ремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом, проинспектировал мэр Хабаровска. Скоро здесь начнутся более активные работы, которые потребуют частичного перекрытия проезжей части.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Я прошу автолюбителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. На развязке будут поочередно перекрываться по одной полосе с каждой стороны. Объект технически сложный и достаточно узкий, поэтому трафик будет затруднен. Пожалуйста, выбирайте альтернативные пути движения, чтобы избежать пробок», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

На развязке «Улица Юности - проспект 60-летия Октября» предстоит поменять асфальтовое покрытие, произвести обустройство деформационных швов, барьерного ограждения, водоотведения, тротуара. Стоимость контракта на работы более 400 млн рублей.

(2026)|Фото: khv27.ru

Одним из главных объектов дорожной кампании является третий этап капитального ремонта проспекта 60-летия Октября от переулка Гаражного до улицы Большой. Работы здесь ведутся с опережением графика.

«Мы договорились с подрядной организацией, что работы на проспекте будут завершены к 1 сентября - к началу учебного года, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд для общественного транспорта. Спасибо Президенту нашей страны за финансирование этих программ. Контроль за качеством и сроками на каждом этапе осуществляет администрация Хабаровска совместно с краевыми и городскими депутатами, а также с общественниками», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Сотрудники подрядчика будут работать в усиленном режиме  до 23.00. Укладка асфальта, не нарушающая режим тишины, будет производиться и в ночное время.

(2026)|Фото: khv27.ru

В этом году на дорожную кампанию в Хабаровске направлено около 1, 125 млрд рублей. Это средства федерального бюджета, выделенные по поручению Президента. Также будут выделены существенные субсидии из бюджета Хабаровского края. Помимо капитальных работ, во всех районах Хабаровска после зимы начался текущий ремонт дорог.

Администрация города осуществляет мониторинг качества дорожных работ в ежедневном режиме. Информация об изменениях в схемах движения на время ремонта будет оперативно публиковаться в официальных аккаунтах мэра Хабаровска. График ремонта улично-дорожной сети в Хабаровске размещён на сайте администрации города.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, нацпроект, график работ, сайт администрации хабаровска


