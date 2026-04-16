На Украине приняли стратегию "мягкой унии"?

Глава украинских униатов Святослав Шевчук заявил, что принято стратегическое решение - не делать и не говорить ничего такого, что могло бы обидеть православных украинцев, потому что это помешает будущему обретению единства.

В этом году униаты праздновали Пасху по восточной пасхалии, временно отказавшись от синхронизации с западным миром. Это вызвало некоторое недовольство среди униатов, но ставка делается на стратегию "мягкой унии" - постепенного сближения с православными с целью стирания видимых границ и медленным приучением к тому, что между ними и униатами нет принципиальных различий, пишет "Правблог". Притом что униаты изначально были созданы Ватиканом с сохранением православного обряда для поглощения русских земель.

Главная задача на текущем этапе состоит в том, чтобы переформатировать сознание православных украинцев путем совместных празднований и видимым миролюбием. А пасхальные заявления Шевчука - это не просто разъяснение календарных нюансов 2026 года, а декларация долгосрочной программы ассимиляции, в которой мнимые уступки используются как инструмент для изменения духовного кода страны, заключает издание.