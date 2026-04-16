Донор костного мозга прилетел в Екатеринбург из Казахстана, чтобы спасти ребенка

Донор костного мозга Денис Лекомцев прилетел их Казахстана в Екатеринбург, чтобы спасти жизнь юному пациенту. Об этом рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Как отмечают врачи, в 60% случаев при онкологии нужна пересадка костного мозга. Чаще всего доноров ищут среди родных братьев и сестер пациента, однако и в таком случае вероятность полной совместимости составляет только 25%. В противном случае прибегают к регистрам доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Так произошло и в этот раз.

33-летний Денис Лекомцев является донором крови с 18 лет, на его счету уже более 40 донаций компонентов крови. А примерно четыре года назад на базе Областной детской клинической больницы он подписал согласие, став еще и донором костного мозга, после чего сдал образец крови для тканевого типирования. Результаты исследования в анонимном виде занесли в базу данных, и накануне его помощь потребовалась юному пациенту ОДКБ.

"Несмотря на то, что к этому моменту мужчина находился в Казахстане, он уверенно подтвердил готовность стать донором и вылетел в Екатеринбург. Вот так, даже большие расстояния не помеха, чтобы творить добро", - рассказали в минздраве.

Со дня трансплантации прошло уже более месяца. Юный пациент продолжает получать лечение в Центре детской онкологии и гематологии, а Денис вернулся домой.