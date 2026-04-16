"Обязательно подумаю": мэр Екатеринбурга не исключил своего участия в осенних выборах

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов не исключил, что будет участвовать в выборах, которые пройдут нынешней осенью.

Об этом мэр заявил на сегодняшней встрече со студентами Уральского федерального университета. Он напомнил, что в сентябре состоятся выборы в Госдуму РФ и Законодательное собрание Свердловской области.

"Студенты УрФУ предложили мне принять личное участие в предстоящей выборной кампании, чтобы поставить молодежную политику в центр внимания будущих депутатов. Мнение молодежи для меня крайне важно. Обязательно подумаю над предложением", - сообщил Орлов в своем канале в MAX.

Ранее мэр допустил свое участие в праймериз "Единой России" для выборов в Законодательное собрание региона.

Напомним, что в феврале депутаты думы Екатеринбурга утвердили главу города. Им вновь стал Алексей Орлов.