Магнитогорский оператор полигона ТБО заключил соглашение о взыскании с "ЦКС" 48,5 миллионов

В Челябинске АО "Ситиматик" и ООО "Центр коммунального сервиса" заключили мировое соглашение по спору о взыскании крупного долга за услуги по обработке и захоронению ТКО.

Речь идёт о 47,3 млн руб. долга и 1,22 млн руб. процентов. Суд утвердил соглашение. Производство по делу прекращено, сообщает Арбитражный суд Челябинской области.

"Ъ-Южный Урал" уточняет, что истец, компания "Ситиматик", эксплуатирует мусорный полигон в Магнитогорске.