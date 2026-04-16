Житель Екатеринбурга получил 1,5 года колонии за найденную на улице банковскую карту

16 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Житель Екатеринбурга получил 1,5 года колонии за найденную на улице банковскую карту

Житель Екатеринбурга получил срок в колонии за то, что потратил деньги с найденной на улице банковской карты.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался Иван Артамонов. Как показало расследование, в январе этого года он нашел на улице банковскую карту на чужое имя. После чего уралец со своей сожительницей совершили несколько покупок в магазинах Екатеринбурга.

Парочка расплачиваясь чужой картой, пока не закончились деньги на счете. После этого Артамонов выбросил кредитку. В результате настоящему владельцу карты был причинен ущерб на сумму около 50 тысяч рублей.

В дальнейшем силовики вышли на след похитителя. Выяснилось, что в прошлом он уже был судим. Как отметили в прокуратуре, Иван Артамонов признал вину в полном объеме, однако ущерб не возместил.

Сегодня, 16 апреля, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил ему 1,5 года лишения свободы. Отбывать этот срок уралец будет в колонии строгого режима. Также с него взыскана сумма причиненного ущерба.

Теги: карта, деньги, колония, суд, Екатеринбург


