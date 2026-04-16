Житель Екатеринбурга получил 1,5 года колонии за найденную на улице банковскую карту

Житель Екатеринбурга получил срок в колонии за то, что потратил деньги с найденной на улице банковской карты.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался Иван Артамонов. Как показало расследование, в январе этого года он нашел на улице банковскую карту на чужое имя. После чего уралец со своей сожительницей совершили несколько покупок в магазинах Екатеринбурга.

Парочка расплачиваясь чужой картой, пока не закончились деньги на счете. После этого Артамонов выбросил кредитку. В результате настоящему владельцу карты был причинен ущерб на сумму около 50 тысяч рублей.

В дальнейшем силовики вышли на след похитителя. Выяснилось, что в прошлом он уже был судим. Как отметили в прокуратуре, Иван Артамонов признал вину в полном объеме, однако ущерб не возместил.

Сегодня, 16 апреля, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил ему 1,5 года лишения свободы. Отбывать этот срок уралец будет в колонии строгого режима. Также с него взыскана сумма причиненного ущерба.