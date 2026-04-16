Депутат Свалов призвал наконец наказать екатеринбургского дрифтера без прав

Депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов призвал правоохранительные органы наконец наказать дрифтера, разъезжающего по Екатеринбургу и выкладывающего видео в сеть.

Ранее в сети появилось очередное видео от Семена Лаврентьева, где он снова дрифтует по заснеженной улице Екатеринбурга. До этого - 13 января на Hyundai Solaris, а 26 января на Toyota он совершал опасные маневры на дорогах общего пользования и во дворах, создавая опасную обстановку для других участников дорожного движения и пешеходов.

Как оказалось, у Лаврентьева нет водительских прав - на него возбудили административные дела и оштрафовали. Какое-то время он не публиковал видео, однако накануне загрузил в свои соцсети ролик и пост со словами: "Покажите видео, где я сказал, что не буду больше "давать угла". Он также заявил, что ищет автомобили в аренду для будущих заездов - свой прошлый он разбил, врезавшись в стоящий на светофоре автобус на ул.Сулимова в январе этого года.

Еще тогда Алексей Свалов запросил информацию в Госавтоинспекцию, где ему сообщили, что дрифтеру грозит уголовное дело. Однако дальше дело не пошло.

"Может, уже пора оформить товарища по нормальной статье 12.5.1 - например, по состоянию автомобиля, либо все-таки довести его опасное вождение до логического конца. Другой пример - какой-то не совсем понятный товарищ на А7. Зимой носится по набережной, по пешеходной части города. Потом показывает в соцсетях, снова выставляет видео, где он дрифтует. По городу носится со скоростями далеко за 150. Мы что ждем? На прошлой неделе мужчина на "Лексусе" забрал чужую жизнь. Как-то шевелиться начали. Может, здесь все-таки появится какой-то порядок", - заявил Свалов.

Напомним, что 11 апреля 24-летний водитель "Лексуса" Дмитрий Гаренский, будучи пьяным, спровоцировал ДТП на пр. Космонавтов. Тогда погибла 30-летняя водитель BMW, а ее сын получил открытый перелом основания черепа и был доставлен в больницу.