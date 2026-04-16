Демократы попытаются объявить импичмент Хегсету

Демократы в палате представителей США вносят резолюцию об импичменте министру войны Питу Хегсету, сообщает Axios. Она включает шесть статей обвинения, большей частью они касаются войны против Ирана.

Также Хегсет обвиняется в злоупотреблении властью и подрыве доверия к Пентагону. После того, что он с президентом Дональдом Трампом наделали в Иране, доверие в мире к вооруженным силам США упало, считают демократы.

У резолюции нет шансов быть принятой, так как до конца года конгресс контролируют республиканцы. Но результаты предстоящих выборов, по всей вероятности, будут для республиканцев неутешительными. Большую роль в этом сыграет как раз война против Ирана.

В Пентагоне назвали это очередной попыткой демократов попасть в заголовки, в то время как цели в Иране решительно достигнуты, сказала пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.

Резолюцию вносит член палаты представителей Яссамин Ансари из Аризоны - первая американка иранского происхождения, избранная в конгресс. Ее выбрали в качестве символа.

В США некоторые обвиняют Хегсета в религиозном фанатизме. Будто бы он использует американские ВС для продвижения своих представлений о богоизбранности США. Также он проводит молебны о том, чтобы Бог помог США разгромить Иран.