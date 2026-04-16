Работники "Транснефть – Сибирь" в Тюмени сдали 55 литров крови

122 работника аппарата управления "Транснефть – Сибирь" приняли участие в донорской акции, сдав 55 л крови и ее компонентов. Полученная кровь после исследований будет направлена в медицинские учреждения для оперативной помощи больным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Мероприятие состоялось в Тюмени в преддверии Национального дня донора. Медицинское сопровождение осуществлялось специалистами выездной бригады Тюменской областной станции переливания крови. В ходе акции действовали необходимые санитарные требования, использовались средства индивидуальной защиты.

Многие добровольцы сдавали кровь уже не в первый раз. Среди участников акции были те, кто решил стать частью донорского движения предприятия впервые.

"Донором стал недавно, с удовольствием прохожу процедуру. Я считаю, что донация положительно влияет на здоровье. Надеюсь, моя кровь кому-то поможет вернуться к жизни или продлить ее", – рассказал волонтер аппарата управления "Транснефть – Сибирь" Ринат Анваров.

АО «Транснефть – Сибирь» регулярно проводит добровольческие мероприятия по сбору крови среди работников в регионах ведения производственной деятельности. Всего с 2022 года в донорских акциях приняли участие более 500 сотрудников. Общий объем донации составил свыше 225 л крови и ее компонентов.