Камбек Баварии и скучные нули в Лондоне: определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

В Германии "Баварии" удалось достичь волевой победы над мадридским "Реалом" со счётом 4:3. Гости три раза выходили вперёд, но перевести матч в овертайм им всё же не удалось (первый матч завершился также победой мюнхенцев со счётом 2:1). У испанцев дубль забил Арда Гюлер, ещё один мяч на счету Килиана Мбаппе. У немецкого клуба отметились Александар Павлович, Харри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе.

Стоит отметить, что на 86-й минуте встрече за вторую жёлтую карточку был удалён игрок гостей Эдуардо Камавинга. После этого "Реал" пропустил два мяча.

В другом матче дня, в Лондоне, "Арсенал" сыграл вничью со "Спортингом" — 0:0. Английский клуб смог пройти дальше благодаря минимальной победе в первой встрече (1:0) в Португалии.

В полуфиналах "Бавария" встретится с французским ПСЖ, который накануне вновь не пропустил благодаря игре российского вратаря Матвея Сафонова. "Арсенал" же сыграет с испанским "Атлетико". Первые матчи пройдут 28 и 29 апреля.