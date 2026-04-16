Уральский вуз начал проводить учения по защите от беспилотников

Уральский государственный педагогический университет стал проводить учения по защите от беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрГПУ, первые такие учения прошли 15 апреля на базе Университетского колледжа. Они ставят перед собой три ключевые задачи: оценить готовность инфраструктуры университета к укрытию людей в критических условиях, отработать временные нормативы и проверить, насколько эффективно вуз может обеспечить безопасность каждого. Также одной из задач является подготовка сотрудников и обучающихся к уверенным действиям в случае внезапных внештатных ситуаций.

К участию было привлечено более 800 обучающихся и весь преподавательский состав, а также сотрудники колледжа. Учения стартовали с подачи сигнала тревоги через громкоговорители. После этого студенты и сотрудники совершили быстрое перемещение в заранее определенные безопасные зоны. Все мероприятия были проведены оперативно и в более короткие сроки, чем было предусмотрено планом учений.

"Мы начинаем с пилотного этапа на базе Университетского колледжа, а затем масштабируем опыт на весь университет", - отметил первый проректор УрГПУ Юрий Зеленов.

Также в педагогическом университете разработана детальная инструкция и индивидуальная памятка по действиям при угрозе БПЛА, которая будет выдана каждому студенту и сотруднику вуза.

Напомним, что накануне в Свердловской области объявляли временное предупреждение о беспилотной опасности.