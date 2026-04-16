В Челябинской области учёные создали антенну-конструктор для настроек связи под любую задачу

В Челябинске учёные Южно-Уральского госуниверситета создали универсальную модульную антенну, способную работать с любыми стандартами связи – от 3G до 6G. Разработка объединяет в себе свойства "конструктора": добавление или удаление слоев позволяет мгновенно менять характеристики устройства под новые задачи.

Базовая версия антенны работает в двух диапазонах частот, обеспечивая круговую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости. Это означает, что устройство равномерно принимает и передает сигнал во всех направлениях.

Главное отличие новой разработки от классических аналогов антенн – в её модульной многослойной конструкции. Базовая двухслойная антенна уже готова к работе в существующих стандартах сотовой связи (3G, 4G, 5G), сообщает пресс-служба вуза.