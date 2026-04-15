Спрос на жилье спровоцировал резкий рост выплат материнского капитала

Объем выплат по материнскому капиталу вырос на 39,4 млрд рублей с начала 2026 года. Чаще всего родители направляли эти деньги на покупку квартир и домов, сообщает сайт Социального фонда. Только за первый квартал ведомство перечислило на жилье почти 100 млрд рублей. Эта сумма превысила прошлогодние показатели на 52,6%, а всего фонд одобрил 153 тысячи заявок от семей, сообщает "РГ".

Большую часть этих денег - более 82 млрд рублей - люди использовали для оплаты ипотеки и кредитов. Еще 17 млрд рублей российские семьи потратили на покупку недвижимости без участия банков. Также граждане вкладывали средства в строительство новых домов, перестраивали старые или получали компенсацию за уже законченные работы.

Второе место по популярности заняли ежемесячные выплаты на детей до трех лет. На эти деньги претендуют семьи, где доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов. Социальный фонд перечислил родителям 15,7 млрд рублей, удовлетворив более 438 тысяч заявлений. Кроме того, с начала года семьи стали на 44% чаще тратить материнский капитал на образование детей.

Ранее в Госдуме предложили ввести "папиный капитал" в размере 500 тысяч рублей за рождение второго и последующих детей. Депутат Борис Чернышов направил инициативу в правительство, предложив выплачивать эти деньги отцам, которые решат уйти в декретный отпуск вместо матери.