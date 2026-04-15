В Соликамске директора УК осудили за травмирование девушки из-за схода снега с крыши

В Соликамске директора УК осудили за травмирование пешехода из-за схода снега с крыши жилого дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Соликамский городской суд вынес приговор директору управляющей компании. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Государственным обвинителем доказано, что из‑за ненадлежащей очистки кровли многоквартирного дома произошёл неконтролируемый сход снега, в результате чего пострадала 17‑летняя девушка.