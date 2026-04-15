ФСБ разгромила сеть украинских колл-центров: мошенники лишились базы в Крыму

Сотрудники крымского управления ФСБ ликвидировали сеть узлов связи, которую использовали украинские колл-центры для обмана граждан. Мошенники звонили россиянам из-за границы и похищали деньги с помощью различных схем. На данный момент следователи выявили более 60 фактов мошенничества, а общая сумма ущерба превысила 50 миллионов рублей. Преступники обманывали крымчан, используя специальное оборудование, которое маскировало зарубежные звонки под местные номера, пишет РИА Новости.

Силовики задержали двух 18-летних жителей Татарстана, которые приехали в Крым специально для работы на мошенников. По заданию украинских кураторов парни арендовали 11 квартир в Симферополе, Ялте и Алуште. В этом жилье они разместили SIM-боксы - специальные устройства для совершения массовых звонков на российские номера. За техническую поддержку сети кураторы ежедневно платили каждому помощнику по 150 долларов и полностью оплачивали аренду всех квартир.

Полиция уже возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Теперь задержанным грозит до 6 лет лишения свободы за пособничество преступникам и участие в хищении крупных сумм. Специалисты ФСБ продолжают изучать изъятое оборудование, чтобы выйти на остальных участников преступной цепочки. Ликвидация этих узлов связи помогла перекрыть важный канал, через который украинские колл-центры атаковали счета жителей полуострова.

