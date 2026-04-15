"Поступил по-мужски". Власти Режа наградили 9-летнего Артема за спасение тонущей девочки

Глава Режевского муниципального округа Евгений Чепчугов на заседании гордумы наградил 9-летнего Артема, спасшего тонувшую девочку.

Напомним, что инцидент произошел 4 апреля у Режевского пруда. Три девочки - подруги Артема хотели проверить лед на прочность. Хотя ребенок и отговаривал подруг, те все же пошли и все трое оказались в ледяной воде. Как оказалось, Артем очень боялся воды, но в тот день пересилил страх и бросился подругам на помощь. Одна выбралась сама, а второй он, вспомнив уроки безопасности, протянул палку и помог выбраться на берег. Школьник пытался помочь и третьей подруге, но та оказалась слишком далеко.

В панике мальчик забыл номер спасателей и потому позвонил дяде, попросив вызвать МЧС, после чего остался на берегу в ожидании помощи.

"Внутри я очень сильно паниковал, мне было страшно. Но я понимал: если бы бросил девочек, то поступил бы не по‑мужски", - сказал Артем.

Евгений Чепчугов вручил школьнику Благодарность и подарок от муниципальных властей, начальник 223 ПСЧ Елисей Третьяков, помимо Грамоты, подарил ему пожарную машину. После этого юного героя представили к награде "За спасение утопающего на воде".