Природоохранные проекты в 26 регионах России реализуются при поддержке ВТБ

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Фото: Накануне.RU

Природоохранные проекты в 26 регионах России реализуются при поддержке ВТБ

ВТБ совместно с Фондом защитников природы реализовали проекты по сохранению биоразнообразия в 26 регионах России. Об этом в рамках XVII Международного форума «Экология» рассказал Пётр Шпиленок, советник президента - председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

«В прошлом году на форуме ВТБ и Фонд защитников природы заявили о создании системы поддержки особо охраняемых природных территорий. За год нам удалось запустить в работу проекты в 26 регионах России и выделить молодым экологам и юннатам гранты более чем на 14 млн рублей, но это лишь часть инициатив, направленных на спасение редких видов животных, борьбу с браконьерами и устранение экокатастроф. В 2026 году планируем расширять форматы помощи заповедным территориям», – прокомментировал Пётр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.
 
«Партнерство с Фондом защитников природы позволило объединить ресурсы банка с экспертизой специалистов по охране природы. Россия обладает одним из крупнейших природных потенциалов в мире, при этом несколько лет назад крупнейшие международные экологические организации прекратили свою деятельность в стране. Благодаря работе с Фондом защитников природы нам удалось масштабировать программы поддержки биоразнообразия и повысить их эффективность», – добавила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Хребет Таганай в Челябинской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Для сохранения биоразнообразия и восстановления популяции особо редких животных были реализованы три проекта:
·        «Спасаем самых маленьких: крапчатый суслик» помог перевезти 100 сусликов из Липецкой в Брянскую область, где для них была создана резервная колония. Животные успешно адаптировались к новому месту и благополучно вышли из зимнего сна весной 2026 года.
·        На первом этапе проекта «Спасаем самых маленьких: русская выхухоль» были проведены учеты популяции зверьков в Брянской области. Специалистами обследован 61 водоём, пройдено 36 км береговой линии и подтверждено обитание около 80 выхухолей – единственной достоверно известной крупной популяции в бассейне Днепра.
·        Проект «Душа великой степи» направлен на реинтродукцию когда-то исчезнувшей из дикой природы лошади Пржевальского. В заповеднике «Хакасский» создан второй центр в России, где ведется работа по созданию полувольной популяции этой лошади. Фонд помогает развивать просветительское направление – создает экспозицию визит-центра, посвященного лошади Пржевальского.

Для противодействия браконьерству была создана оперативная группа инспекторов в Ленинградской, Мурманской и Архангельской областях. Фонд закупил оборудование и снаряжение для инспекторов, провел обучающие мероприятия, создал методические материалы для сотрудников госинспекции. За год совершено 7 рейдов на особо охраняемых природных территориях, выявлено 30 нарушений, в том числе незаконная ловля рыбы.

курорт, море, анапа, краснодарский край, отдых(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В ликвидации последствий аварии в Чёрном море помощь осуществлялась по трём направлениям: спасение птиц, спасение морских млекопитающих (дельфинов, в том числе краснокнижных) и помощь волонтёрам, которые очищали побережье от мазута. Для более чем 10 000 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов, волонтерами и ветврачами был построен реабилитационный центр. Также для спасения птиц было передано оборудование и материалы, организована закупка расходников. Фондом была организована помощь Центру спасения дельфинов «Дельфа» в строительстве экстренного госпиталя для дельфинов анапской части черноморского побережья. Построен бассейн для дельфинов и подведены коммуникации.
 

Теги: втб, фонд защиты природы, природоохранные проекты, международный форум экология


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


