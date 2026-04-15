Природоохранные проекты в 26 регионах России реализуются при поддержке ВТБ

ВТБ совместно с Фондом защитников природы реализовали проекты по сохранению биоразнообразия в 26 регионах России. Об этом в рамках XVII Международного форума «Экология» рассказал Пётр Шпиленок, советник президента - председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

«В прошлом году на форуме ВТБ и Фонд защитников природы заявили о создании системы поддержки особо охраняемых природных территорий. За год нам удалось запустить в работу проекты в 26 регионах России и выделить молодым экологам и юннатам гранты более чем на 14 млн рублей, но это лишь часть инициатив, направленных на спасение редких видов животных, борьбу с браконьерами и устранение экокатастроф. В 2026 году планируем расширять форматы помощи заповедным территориям», – прокомментировал Пётр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.



«Партнерство с Фондом защитников природы позволило объединить ресурсы банка с экспертизой специалистов по охране природы. Россия обладает одним из крупнейших природных потенциалов в мире, при этом несколько лет назад крупнейшие международные экологические организации прекратили свою деятельность в стране. Благодаря работе с Фондом защитников природы нам удалось масштабировать программы поддержки биоразнообразия и повысить их эффективность», – добавила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Для сохранения биоразнообразия и восстановления популяции особо редких животных были реализованы три проекта:

· «Спасаем самых маленьких: крапчатый суслик» помог перевезти 100 сусликов из Липецкой в Брянскую область, где для них была создана резервная колония. Животные успешно адаптировались к новому месту и благополучно вышли из зимнего сна весной 2026 года.

· На первом этапе проекта «Спасаем самых маленьких: русская выхухоль» были проведены учеты популяции зверьков в Брянской области. Специалистами обследован 61 водоём, пройдено 36 км береговой линии и подтверждено обитание около 80 выхухолей – единственной достоверно известной крупной популяции в бассейне Днепра.

· Проект «Душа великой степи» направлен на реинтродукцию когда-то исчезнувшей из дикой природы лошади Пржевальского. В заповеднике «Хакасский» создан второй центр в России, где ведется работа по созданию полувольной популяции этой лошади. Фонд помогает развивать просветительское направление – создает экспозицию визит-центра, посвященного лошади Пржевальского.

Для противодействия браконьерству была создана оперативная группа инспекторов в Ленинградской, Мурманской и Архангельской областях. Фонд закупил оборудование и снаряжение для инспекторов, провел обучающие мероприятия, создал методические материалы для сотрудников госинспекции. За год совершено 7 рейдов на особо охраняемых природных территориях, выявлено 30 нарушений, в том числе незаконная ловля рыбы.

В ликвидации последствий аварии в Чёрном море помощь осуществлялась по трём направлениям: спасение птиц, спасение морских млекопитающих (дельфинов, в том числе краснокнижных) и помощь волонтёрам, которые очищали побережье от мазута. Для более чем 10 000 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов, волонтерами и ветврачами был построен реабилитационный центр. Также для спасения птиц было передано оборудование и материалы, организована закупка расходников. Фондом была организована помощь Центру спасения дельфинов «Дельфа» в строительстве экстренного госпиталя для дельфинов анапской части черноморского побережья. Построен бассейн для дельфинов и подведены коммуникации.

