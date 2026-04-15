В Екатеринбурге найдут виновников свалок на дворовых контейнерных площадках

В Ленинском районе Екатеринбурга ликвидируют свалки на контейнерных площадках во дворах. Более того, городская и районная администрации вместе с управляющими компаниями и региональным оператором АО "Спецавтобаза" найдут тех, кто незаконно создает свалки и "хоронит" площадки под автомобильными шинами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне, во главе с вице-мэром города Владимиром Гейко, было проверено качество уборки контейнерных площадок во дворах на улицах Большакова, Серова, Фрунзе, Московской, Волгоградской, Амундсена, Бардина, Чкалова и других.

"Есть такое расположение контейнерных площадок, куда осуществляется подвоз различных отходов с рынков, с шиномонтажных мастерских. Району поручено разобраться со всеми пользователями площадок, пресечь свалку мусора и потребовать от нашего малого бизнеса исполнения всех своих обязанностей по утилизации шин. Должны быть договоры, должен быть акт выполненных работ на прием и переработку шин. Задача району поставлена", – отметил Владимир Гейко.

Более того, во время объезда Гейка заметил, что в ряде дворов стоят необоснованно большие контейнерные площадки. Из-за этого туда свозят мусор и с других территорий, после чего и образуются свалки. Их заммэра распорядился привести в соответствие в Жилищным кодексом РФ, согласно которому при каждом доме должно быть место для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

"Управляющим организациям необходимо отработать вопрос обустройства и ремонта контейнерных площадок с жителями домов", – добавил Владимир Гейко.

Отметим, что за минувшие сутки с улиц Екатеринбурга на полигоны было вывезено более 290 т. грязи и 230 т. мусора. Для уборки было использовано более 1,8 тыс. куб.м. воды. Для наведения порядка на улицы города вышли 172 единицы техники и 405 дорожных рабочих. Среди машин – 24 КДМ, 32 трактора, 37 самосвалов и 16 фронтальных погрузчиков.

Ранее мы писали, что жильцы дома на улице Минометчиков, 30 жалуются на образовавшуюся возле них свалку. На их площадку для сбора ТКО неизвестные свозят мусор со строек и останки крупного рогатого скота. Местные жители подозревают работников Таганского ряда и ближайших кафе. По их словам, отходы быстро разлагаются, а потому по двору распространяется сильная вонь, которая привлекает птиц и крыс.