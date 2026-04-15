В самолет авиакомпании "Россия", летевший из Перми в Сочи, ударила молния

В самолет авиакомпании "Россия", летевший из Перми в Сочи, ударила молния, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина", передает корреспондент Накануне.RU.

По данным канала, разряды ударили сразу в четыре пассажирских самолета за одно утро. Одно из воздушных суден - Boeing 738, выполнявший рейс FV-6130 из Большого Савино. Самолет в 07.00 совершал посадку, экипаж в момент выпуска механизации крыла заметил яркую вспышку молнии. Командир принял решение продолжить снижение. При послеполетном осмотре техники обнаружили следы воздействия электричества на носовом обтекателе метеолокатора и антенне VHF-1, а также шесть сквозных отверстий в обшивке фюзеляжа, из-за чего самолет пришлось вывести из оперирования для внепланового ремонта.

Также молния ударила в самолеты из Москвы авиакомпании "Аэрофлот", из Ташкента авиакомпании Uzbekistan Airways, а также рейс, вылетающий из Сочи в Челябинск авиакомпании "Победа".

Пострадавших нет, воздушные судна благополучно сели.

Попадания молнии в борта "России" и "Победы" Росавиация квалифицировала как инциденты, поэтому будет проводится расследование.