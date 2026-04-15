В Стерлитамаке при атаке БПЛА погиб водитель пожарной охраны

В результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Обязательно окажем семье всю необходимую помощь", - написал он в Telegram-канале.

На территории Башкирии утром 15 апреля была объявлена беспилотная опасность. Хабиров сообщал, что несколько БПЛА сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий, начался пожар.