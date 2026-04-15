На "Гослуслугах" запустили ЕГЭ-тренажер

На "Госуслугах" для выпускников запустили специальный "Навигатор подготовки к ЕГЭ". Сервис предлагает бесплатные задания, консультации и тренировочные варианты экзаменов по базовой математике и информатике. Со временем планируется расширить его на все предметы.

Предлагаются задания для подготовки к ЕГЭ, темы, на которые нужно обратить внимание, видеоконсультации от разработчиков экзамена. Задания составляли в Федеральном институте педагогических измерений, что гарантирует подготовку по проверенным материалам. Подобные задания будут и на ЕГЭ, уверяют авторы.

Доступны два режима: ознакомительный и тренировка ЕГЭ. При выборе тренировки ЕГЭ результаты будут сохраняться и отображаться в личном кабинете на "Госуслугах", что позволит отслеживать процесс.

Вместе с тем многие эксперты и ученые говорят о том, что сам процесс подготовки к ЕГЭ является натаскиванием на заранее известные типы задач, а не полноценной подготовкой по предмету. Поэтому результаты ЕГЭ не соответствуют реальным знаниям выпускников, заявил недавно помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. Результаты высокие, а знаний зачастую нет или они очень слабые, об этом говорил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Так, в его вузе большинство первокурсников не имеют представления о физике.