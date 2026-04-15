Под прицелом "Миротворца": украинский ресурс внес в списки детей-актеров

Украинский экстремистский сайт "Миротворец" внес в свою базу данные российских актеров Максима Климова, Максима Сапрыкина и 11-летней Алисы Прохоровой. Причиной такого решения стали съемки в сериале "Свои", который выйдет в 2025 году. Картина рассказывает о жизни добровольцев специальной военной операции, а съемочная группа работала над проектом на территории Донецкой Народной Республики, пишет "КП".

Владельцы ресурса обвиняют артистов, включая несовершеннолетнюю девочку, в "покушении на суверенитет Украины" и публичной поддержке России. Днем ранее администраторы сайта по этой же причине добавили в списки сценаристов сериала Владислава Кида и Тимофея Ускова. Это далеко не первый случай, когда киевский режим вносит в подобные базы детей. Например, 30 марта фигурантом списка стал десятилетний мальчик, которого обвинили в "сознательном нарушении границы".

Ранее украинский экстремистский сайт "Миротворец" внес в свою базу российских паралимпийцев Варвару Ворончихину, Алексея Бугаева, Анастасию Багиян и Ивана Голубкова после их триумфа на зимних Играх-2026 в Италии и встречи с Владимиром Путиным в Кремле.