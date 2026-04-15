В Челябинске сотруднику Росгвардии вменили получение взятки

По версии следствия, преступление совершено в феврале 2024 – марте 2026 гг. Росгвардеец якобы частями получил от руководителя группы охранных предприятий не менее 295 тыс. руб.

Деньги полагались за ускорение процесса получения разрешений, предупреждение о плановых и внеплановых проверках и другие поблажки, сообщает управление СКР по Челябинской области.