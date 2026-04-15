15 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.ru

Криминальный минимум: Генпрокурор сообщил о рекордном падении преступности

Генеральный прокурор России Александр Гуцан выступил в Совете Федерации с ежегодным докладом и сообщил о серьезном улучшении правопорядка. В 2025 году правоохранительные органы зарегистрировали 1 млн 771 тыс преступлений. По словам главы ведомства, это самый низкий показатель за всю историю современной России. Сейчас на 100 тысяч жителей страны приходится чуть более 1200 правонарушений, что стало абсолютным рекордом, пишет "КП".

Александр Гуцан уточнил, что в прошлом году люди стали реже совершать убийства и красть чужое имущество. Также снизилось число преступлений в интернете и цифровой среде. Генпрокурор связал такие результаты с эффективной работой прокуратуры и Совета Федерации. Вместе они разработали и запустили новые меры защиты в сфере финансов, связи и кибербезопасности.

Государство внедрило конкретные инструменты для борьбы с преступниками. Например, власти запретили использовать технику для автоматических обзвонов, а пособников мошенников - дропперов - начали отправлять под суд. Кроме того, Роскомнадзор и Центробанк получили расширенные полномочия для контроля ситуации.

Однако, генеральный прокурор Александр Гуцан в докладе Совету Федерации сообщил, что за год количество террористических преступлений в России увеличилось на 60%, а экстремистских - на треть. Число терактов выросло почти в два раза, и основной причиной такого резкого скачка стали регулярные атаки беспилотников и ракетные удары.

Теги: преступность, рекорд, статистика


