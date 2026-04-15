Доступ силовиков к мобильным устройствам граждан упростил бы работу правоохранителей - генпрокурор

Внесудебный доступ к мобильным устройствам упростил бы работу правоохранителей, а идентификация устройств граждан правоохранительными органами может стать фактором быстрого раскрытия преступлений, считает генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, отвечая на вопрос сенаторов Совета Федерации об отношении к расширению полномочий силовиков.

"Вместе с тем, нельзя допускать нарушений конституционных прав граждан. Поэтому такие вопросы требуют тщательной проработки", - добавил генпрокурор, выступая с отчетом в верхней палате парламента.