В Стерлитамаке обломки сбитого БПЛА упали на территорию предприятия

Башкирия подверглась атаке БПЛА, сообщил глава региона Радий Хабиров в Telegram-канале.

По его словам, несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий, начался пожар. На месте работают оперативные службы, возгорание тушат.

На территории Башкирии утром 15 апреля была объявлена беспилотная опасность. Одновременно в аэропорту Уфы были введены временные ограничения на полеты.