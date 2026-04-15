Без шашлыков на майские: мэр Екатеринбурга установил особый противопожарный режим

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ об установлении особого противопожарного режима в уральской столице. Пожарить шашлыки на майские праздники теперь не получится.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, режим вводится с сегодняшнего дня, 15 апреля. Его введение устанавливает для горожан целый ряд ограничений:

запрет на посещение лесов и торфяных массивов;

запрет на проезд личного транспорта в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов;

запрет на использование открытого огня. Речь идет о разведении костров, сжигании твердых бытовых отходов, мусора, выжигании травы на земельных участках, примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проведении иных пожароопасных работ;

запрет на использование мангалов и иных приспособлений для приготовления пищи с помощью открытого огня. Исключение сделано для мангалов и иных приспособлений на территории объектов общественного питания.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 15 апреля, в большинстве территорий Свердловской области начал действовать пожароопасный сезон. Власти региона утверждали, что посещение лесов и использование мангалов не запрещено.