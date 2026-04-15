Избран новый глава Краснокамского муниципального округа. Им стал и.о. главы Александр Борисов, сообщает Telegram-канал "На местах".

Депутаты местной думы поддержали его кандидатуру единогласно.

Александр Борисов исполнял обязанности главы с декабря 2025 года, сменив на этом посту Игоря Быкариза. Ранее являлся заместителем председателя Правительства края, курировал вопросы территориального развития и безопасности.

К исполнению обязанностей в статусе главы он приступит 16 апреля.